UEFA eEURO 2021 | parte oggi l’europeo della eNazionale TIMVISION PES – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 8 luglio 2021) C’è un’altra nazionale che si appresta a giocare per conquistare l’, infatti,PES.. Oltre a quella di Mancini, c’è un’altra nazionale che in queste ore giocherà per cercare di conquistaredi calcio. Nella mattinata di, infatti, laPES cercherà di bissare lo storico successo dello scorso anno e conquistare per la seconda volta l’...

Ultime Notizie dalla rete : UEFA eEURO

Commenta per primo Inizia giovedì 8 luglio l'avventura della eNazionale PES a UEFA eEURO 2021 : l'Italia parte da campione in carica, avendo già regalato alla Figc il suo primo trofeo nel mondo degli eSports, e ora cerca di bissare il successo in parallelo alla Nazionale di ...... passando per le maglie dei campioni del Grande Torino, arrivando ai trofei che hanno unito tutto il Paese, fino all'ultimo, vinto nel primo campionato europeo virtuale, l'Esport UEFA eEURO 2020.