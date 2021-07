Traffico rifiuti speciali | 6 arresti | a rischio falde acquifere nel Comasco

Advertising

Agenzia_Ansa : Blitz dei carabinieri contro il traffico di rifiuti nelle province di Como e Milano. Sei arresti, effettuati svers… - MediasetTgcom24 : Traffico di rifiuti, 6 arresti: compromessa falda nel Comasco #como - TgrRai : Traffico di rifiuti, sei persone arrestate dai #carabinieri di Como. Nel tempo avrebbero sversato oltre 85mila metr… - Gazzettadmilano : Traffico di rifiuti, Carabinieri arrestano 6 persone a Como. - CatelliRossella : ??????Traffico rifiuti: 6 arresti, sversamenti vicino falde acqua - Lombardia - -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico rifiuti

... nelle province di Como e Milano, di contrasto al fenomeno dell'inquinamento ambientale eillecito dispeciali, su richiesta della Dda di Milano. Sequestrati anche autocarri, ...... data prevista per la conclusione dei lavori, si preannunciano problemi di sosta e dinei ... Per quanto riguarda la raccolta, il Comune comunica che in accordo con Seprio Patrimonio ...Gli esiti investigativi hanno tracciato in maniera evidente ed esaustiva l’attività organizzata per il traffico illecito e sversamento di rifiuti speciali 1 , perlopiù risultati di scavi di lavori ...I carabinieri di Como hanno eseguito all’alba di oggi un’ordinanza di custodia cautelare per sei persone nell’ambito di un’operazione per un traffico illecito di rifiuti. L’attività ruota attorno a un ...