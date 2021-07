Tour de France 2021, spazio alla fuga: trionfo di Politt a Nimes, “relax” per i big in gruppo (Di giovedì 8 luglio 2021) Prima giornata di calma “quasi piatta” al Tour de France 2021, con la dodicesima tappa da Saint-Paul-Trois-Chateaux a Nimes che ha visto andare in porto la cosidetta fuga-bidone. Un termine forse irrispettoso visti i componenti dell’attacco odierno, su tutti il campione del mondo Julian Alaphilippe e il velocista plurivittorioso Andre Greipel. alla fine però a trionfare è stato il tedesco Nils Politt, che regala alla Bora-Hansgrohe una gioia non di poco conto nel giorno in cui Peter Sagan ha abbandonato la Grande Boucle a causa di un problema al ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Prima giornata di calma “quasi piatta” alde, con la dodicesima tappa da Saint-Paul-Trois-Chateaux ache ha visto andare in porto la cosidetta-bidone. Un termine forse irrispettoso visti i componenti dell’attacco odierno, su tutti il campione del mondo Julian Alaphilippe e il velocista plurivittorioso Andre Greipel.fine però a trionfare è stato il tedesco Nils, che regalaBora-Hansgrohe una gioia non di poco conto nel giorno in cui Peter Sagan ha abbandonato la Grande Boucle a causa di un problema al ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - sportface2016 : #TourdeFrance, la classifica aggiornata dopo la dodicesima tappa: #Pogacar resta in giallo - GiocoPulito : #Story #Ciclismo Scandalo #Festina: il doping piomba sul #TourDeFrance 1998 (a cura di Alessandro Iacobelli ??) - azzurridigloria : ?????TOUR DE FRANCE, 12A TAPPA ????? La 12a tappa del #TDF21 non porta all'atteso sprint, ma all'arrivo della fuga:… -