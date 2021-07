Tokyo: la città reintroduce lo stato di emergenza (Di giovedì 8 luglio 2021) Il governo giapponese ha istituito un nuovo stato di emergenza che entrerà in vigore da lunedì 12 luglio e rimarrà fino ad almeno il 22 agosto. Si tratta di una decisione che arriva a distanza di sole due settimane dalle Olimpiadi Tokyo 2020. Questo costringerà gli organizzatori dei Giochi Olimpici a ridurre il numero massimo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Il governo giapponese ha istituito un nuovodiche entrerà in vigore da lunedì 12 luglio e rimarrà fino ad almeno il 22 agosto. Si tratta di una decisione che arriva a distanza di sole due settimane dalle Olimpiadi2020. Questo costringerà gli organizzatori dei Giochi Olimpici a ridurre il numero massimo

