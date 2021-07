TCR DSG Endurance Europe, prima vittoria a Misano per l’Elite Motorsport (Di giovedì 8 luglio 2021) Misano ADRIATICO – E’ giunta a Misano la prima vittoria 2021 di ELITE Motorsport, grazie allo straordinario successo di Gabriele Volpato e Alfredo de Matteo nel secondo round del TCR DSG Endurance Europe. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, la Volkswagen Golf dei due giovanissimi piloti si è imposta al termine di due ore di gara molto intense, precedendo i compagni di squadra Marco Butti e Fabian Peroni, quinti sotto la bandiera a scacchi. Già nelle prove ufficiali, Volpato e De Matteo hanno dimostrato di avere il passo giusto per stare con i primi e dimenticare in ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 luglio 2021)ADRIATICO – E’ giunta ala2021 di ELITE, grazie allo straordinario successo di Gabriele Volpato e Alfredo de Matteo nel secondo round del TCR DSG. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, la Volkswagen Golf dei due giovanissimi piloti si è imposta al termine di due ore di gara molto intense, precedendo i compagni di squadra Marco Butti e Fabian Peroni, quinti sotto la bandiera a scacchi. Già nelle prove ufficiali, Volpato e De Matteo hanno dimostrato di avere il passo giusto per stare con i primi e dimenticare in ...

