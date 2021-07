Sudafrica | si è costituito l' ex presidente Zuma

(Di giovedì 8 luglio 2021) L'exno, Jacob, si è. Condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio, 'ha deciso di rispettare l'ordine di arresto. Si sta recando in una struttura correttiva', ...

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica costituito

L'ex presidente sudafricano, Jacob Zuma, si è. Condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio, 'Zuma ha deciso di rispettare l'ordine di arresto. Si sta recando in una struttura correttiva', ha reso noto su Twitter la fondazione che lo ...L'ex presidente del, Jacob Zuma (in foto) , condannato a 15 mesi di carcere, si èper scontare la pena detentiva. Lo ha annunciato la fondazione che lo rappresenta. "Il presidente Zuma ha deciso di ...Le sette vite di Jacob Gedleyihlekisa Zuma sono finite. Gli avevano anche dato fino a domenica per meditare di consegnarsi, poi ancora fino a mezzanotte di mercoledì per andare a costituirsi, dopo di ...L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma si è costituito. Condannato a 15 mesi di carcere per ... tangenti sulla fornitura di armi della società francese Thales al Sudafrica. Nel 1999, su un affare da 2 ...