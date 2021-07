Sardegna | ragazze denunciano stupro di gruppo | i verbali ' corsi autodifesa non mi sono serviti'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempio Pausania, 8 lug. (Adnkronos) - "Io facevodie in quel casostata la prima a non sapermi difendere, a non fare niente. Questo è quello che mi dà più fastidio, avrei potuto proteggere anche la mia amica". A parlare con la pm di Tempio Pausania Ilaria Corbelli è 'Marta', il nome è di fantasia, una delle dueche ha denunciato quattro giovani campani didi. Secondo le dueun "caso fotocopia" a quello che vede indagati Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S e altri tre amici genovesi. In entrambi i casi il fatto è ...

Lehanno raccontato di aver conosciuto i quattro ragazzi in discoteca e dopo aver trascorso una serata tranquilla insieme, sarebbero andate in spiaggia con loro. Secondo quanto denunciato ai ...E, una sera, l' incubo: uno stupro di gruppo avvenuto in, dopo ...Tempio Pausania, 8 lug. (Adnkronos) – “Io facevo corsi di autodifesa e in quel caso sono stata la prima a non sapermi difendere, a non fare niente. Questo è quello che mi dà più fastidio, avrei potuto ...In primo grado, l'imputato era stato condannato a 8 anni al termine di un processo svolto con il rito abbreviato ...