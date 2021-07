Roberto Carlos, gli anni passano ma la classe resta: che magie! (Di giovedì 8 luglio 2021) In questo video che gira sui social, Roberto Carlos incanta ancora i suoi fan mentre palleggia con una ragazzina davvero brava Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) In questo video che gira sui social,incanta ancora i suoi fan mentre palleggia con una ragazzina davvero brava

Advertising

popes_melon : bra71l dah pasti autopick, roberto carlos striker ???? - Man_Of_IKEA : RT @FormulaPassion: #F1: #Reutemann, il tormento come forza - FormulaPassion : #F1: #Reutemann, il tormento come forza - heresirawa : Non sapevo che Roberto Carlos fosse danese. #ENGDEN #EURO2020 - tomflan271 : Do me a favour , Luke “ Roberto Carlos” Shaw HAHAHAHAHAHAHA???? -