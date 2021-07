(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Con il voto di oggi al Senato la riforma costituzionale per la riduzione, da 25 a 18 anni, dell'età dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica termina positivamente il suo iter parlamentare. La riforma consentirà di far partecipare al voto circa 4 milioni di giovani che oggi sono esclusi dall'elezione di una delle due Camere rappresentative dei cittadini". Lo dice il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'. "Si favorisce così la partecipazione delle, obiettivo che da sempre il M5S persegue, e ci si ...

Advertising

TV7Benevento : Riforme: D'Incà, 'nuove generazioni partecipano alla vita politica'... -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Incà

Il Tempo

Bonafede in ombra, D'il mediatore. La Cartabia prepara il compromesso: tempi certi per appello ...confusionale del M5s come di un analgesico per indurlo ad accettare la più dolorosa delle...Il ministro D'ha spiegato che il Pnrr in cinque anni si pone l'obiettivo di modernizzare il Paese e far crescere il Pil, uscendo da una crisi che ha evidenziato ritardi. "Alcunesono in ...