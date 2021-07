Omofobia | Vattuone Pd | ' il mio voto al Ddl Zan non mancherà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Sul DDL Zan il mioin aula, seguendo le indicazioni del gruppo, non. Alcune ricostruzioni giornalistiche accennano ad un mio possibile dissenso rispetto alla linea indicata dal gruppo. Le indiscrezioni sono prive di fondamento". Lo dice il senatore del Pd Vito. "Condivido l'impostazione emersa dalle riunioni del nostro gruppo secondo cui le modifiche richieste dal centrodestra non siano altro che una scusa per affossare la legge”, aggiunge