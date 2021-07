Mondadori continua l’acquisto di azioni proprie (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Arnoldo Mondadori Editore ha comunicato di aver acquistato, tra il 28 giugno e il 2 luglio 2021, complessive 61.971 azioni ordinarie (pari allo 0,024% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,6273 euro per un controvalore complessivo pari a 100.849,60 euro. Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021 e in esecuzione del programma di acquisto a servizio dei Piani di Performance Share 2021-2023, 2020-2022 e 2019-2021, il cui avvio è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – ArnoldoEditore ha comunicato di aver acquistato, tra il 28 giugno e il 2 luglio 2021, complessive 61.971ordinarie (pari allo 0,024% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,6273 euro per un controvalore complessivo pari a 100.849,60 euro. Tali opersono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione aldideliberata dall’Assemblea deglisti del 27 aprile 2021 e in esecuzione del programma di acquisto a servizio dei Piani di Performance Share 2021-2023, 2020-2022 e 2019-2021, il cui avvio è ...

Advertising

lettureincorso : RT @alice_cosm: [..] sono diventata scrittrice per questo: inventare, sistemare. [..] Iniziata la seconda torre della mia tesi??, e @tere… - MagoDaLegare : Giorni intensi! Siamo di nuovo in Toscana in ritorno da Capri, domani si torna in Francia ?? Passando per Napoli e R… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondadori continua Mondadori continua l'acquisto di azioni proprie Nel frattempo, sul listino milanese, affonda Mondadori con i prezzi allineati a 1,664 euro, per una discesa del 2,58%.

Libri nerd: ecco i migliori titoli da leggere a luglio Klune ed edito in italiano da Mondadori (Oscar Vault). Si tratta di un romanzo molto atteso che ha ... La serie che unisce fantasy e fantascienza scritta da Tamsyn Muir continua con le vicende che ...

Mondadori continua l'acquisto di azioni proprie Teleborsa Mondadori continua l’acquisto di azioni proprie (Teleborsa) – Arnoldo Mondadori Editore ha comunicato di aver acquistato, tra il 28 giugno e il 2 luglio 2021, complessive 61.971 azioni ordinarie (pari allo 0,024% del capitale sociale) al ...

Velletri Libris, Donatella Di Pietrantonio ha raccontato ‘Borgo Sud’, finalista al Premio Strega 2021 Secondo appuntamento con la rassegna internazionale di letteratura “Velletri Libris”, ideata e realizzata da Mondadori Bookstore Velletri-Lariano-Genzano-Frascati e Fondazione De Cultura. Ospite del C ...

Nel frattempo, sul listino milanese, affondacon i prezzi allineati a 1,664 euro, per una discesa del 2,58%.Klune ed edito in italiano da(Oscar Vault). Si tratta di un romanzo molto atteso che ha ... La serie che unisce fantasy e fantascienza scritta da Tamsyn Muircon le vicende che ...(Teleborsa) – Arnoldo Mondadori Editore ha comunicato di aver acquistato, tra il 28 giugno e il 2 luglio 2021, complessive 61.971 azioni ordinarie (pari allo 0,024% del capitale sociale) al ...Secondo appuntamento con la rassegna internazionale di letteratura “Velletri Libris”, ideata e realizzata da Mondadori Bookstore Velletri-Lariano-Genzano-Frascati e Fondazione De Cultura. Ospite del C ...