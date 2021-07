Mercato Juventus, il ds svela: “Incontro con la Juve la prossima settimana” (Di giovedì 8 luglio 2021) Mercato Juventus – Per il tecnico livornese che a breve inizierà a lavorare sul campo per preparare con la sua squadra la prossima stagione sono sicuramente in arrivo degli innesti praticamente in tutti i reparti. Non c’è però alcuna fretta per chiudere alcune trattative, che comunque necessitano di tempo per essere portate a termine con successo. Specie quando si tratta di giocatori molto richiesti in questo momento come Manuel Locatelli del Sassuolo, che ad oggi continua a essere l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera per rinforzare il centrocampo. Mercato ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 luglio 2021)– Per il tecnico livornese che a breve inizierà a lavorare sul campo per preparare con la sua squadra lastagione sono sicuramente in arrivo degli innesti praticamente in tutti i reparti. Non c’è però alcuna fretta per chiudere alcune trattative, che comunque necessitano di tempo per essere portate a termine con successo. Specie quando si tratta di giocatori molto richiesti in questo momento come Manuel Locatelli del Sassuolo, che ad oggi continua a essere l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera per rinforzare il centrocampo....

