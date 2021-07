Matteo Berrettini fa la storia: dopo 61 anni un italiano in semi a Wimbledon (Di giovedì 8 luglio 2021) Il romano è il numero uno dei tennisti italiani Matteo Berrettini ora sogna in grande. Da Wim a Wem si dice da giorni, perché Londra è il centro del mondo e anche dei successi azzurri. Prima l’Italia di Roberto Mancini ha centrato la finale dell’Europeo che si giocherà domenica a Wembley poi ci ha pensato Matteo. Il tennista azzurro a Wimbledon, ergo sempre a Londra, ha conquistato ieri sera la semifinale della terza prova Slam. Leggi anche: Attenti a quei due: Matteo Berrettini e Jannik Sinner, i volti giovani del tennis ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Il romano è il numero uno dei tennisti italianiora sogna in grande. Da Wim a Wem si dice da giorni, perché Londra è il centro del mondo e anche dei successi azzurri. Prima l’Italia di Roberto Mancini ha centrato la finale dell’Europeo che si giocherà domenica a Wembley poi ci ha pensato. Il tennista azzurro a, ergo sempre a Londra, ha conquistato ieri sera lafinale della terza prova Slam. Leggi anche: Attenti a quei due:e Jk Sinner, i volti giovani del tennis ...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - virginiaraggi : Straordinario Matteo #Berrettini! Dopo 61 anni un italiano torna in semifinale a #Wimbledon! @Roma è orgogliosa di te! - FabianaMagaz : RT @BayerItalia: Dopo 61 anni un italiano in semifinale a #Wimbledon2021. È Matteo #Berrettini: nel 2014 vinse il torneo #Bayer internazion… - 361_magazine : L’impresa di #MatteoBerrettini a #Wimbledon -