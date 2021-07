L’Alta Moda parigina torna a farci sognare a occhi aperti (Di giovedì 8 luglio 2021) La settimana della Haute Couture autunno inverno 2021/22 si è appena conclusa. Una kermesse della Moda tornata, anche se solo in parte, agli eventi dal vivo accanto a quelli digitali. A sfilare in presenza sono stati Christian Dior, Chanel, Armani Privé e Jean-Paul Gaultier. Mentre nomi come Schiaparelli, Giambattista Valli e Fendi hanno preferito continuare a presentare le collezioni in formato video. Non senza forti emozioni. Il finale della sfilata Haute Couture autunno inverno 2021/22 di Christian Dior. In passerella ancora una volta ha sfilato il sogno. Volumi importanti e tessuti preziosi hanno dato vita ad abiti dalle forme scenografiche. Non solo ... Leggi su amica (Di giovedì 8 luglio 2021) La settimana della Haute Couture autunno inverno 2021/22 si è appena conclusa. Una kermesse dellata, anche se solo in parte, agli eventi dal vivo accanto a quelli digitali. A sfilare in presenza sono stati Christian Dior, Chanel, Armani Privé e Jean-Paul Gaultier. Mentre nomi come Schiaparelli, Giambattista Valli e Fendi hanno preferito continuare a presentare le collezioni in formato video. Non senza forti emozioni. Il finale della sfilata Haute Couture autunno inverno 2021/22 di Christian Dior. In passerella ancora una volta ha sfilato il sogno. Volumi importanti e tessuti preziosi hanno dato vita ad abiti dalle forme scenografiche. Non solo ...

