Intervista – Random | «Ho costruito la mia carriera musicale su TikTok La musica mi ha fatto dimenticare i problemi trasformandoli in opportunità»

(Di giovedì 8 luglio 2021) Latrap e pop urban in cima alle classifiche di Spotify, oltre ad essere un potente mezzo attraverso il quale le nuove generazioni riescono a riconoscersi, condividere ed elaborare la propria vita e le emozioni a suon di beat, è soprattutto il simbolo di un riscatto possibile, un nuovo ascensore sociale che per reazione avversa e contraria alla crisi e alle buone occasioni di vita che mancano nasce dal cemento delle strade e trova nella diffusione digitale una vetrina universale per gridare la reazione ad un disagio che diventa, al secolo Emanuele Caso, uno dei talenti emergenti più importanti della nuova scena ...

Advertising

elisicci : @quattremmezza Radio norba che si accaparra la prima intervista TomTom così a random mentre sono mezzi bevuti ahah Verissimo chi? - Mummichogblogd1 : Ora che @VisitMalta è aperto agli americani, @EricBowman_ del podcast di @TravelPulse, intervista Carlo Micallef, D… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Random

Domani Press

- - > Si aspetta che i vettori si mettano in regola in tempi rapidi? 'Mi aspetto che non assegnino più i posti, dividendo i nuclei familiari, i minori dai genitori. Ma qualche vettore potrebbe ...... abbiamo già potuto vedere alcuni trailer, diversi poster e moltissimi altri contenuti. In ... In una recente, rilasciata per promuovere il film in uscita, Margot Robbie ha dichiarato ...'Siamo di un altro pianeta' è un inno estivo ma anche uno scatto di orgoglio per l'ultima generazione. L'intervista di Renato Tortarolo ...Nel nuovo numero (sabato 3 luglio nell'App e domenica 4 in edicola) l’intervista del premio Strega all’ex presidente. Il backstage è nella newsletter ...