Il Papa si aspettava un lupo ed è comparsa una jena (Di giovedì 8 luglio 2021) Tutto benissimo. O quasi. Il Papa al Gemelli si è svegliato, ha salutato le suore, gli infermieri, il professore, ha mangiato, si è alzato, ha voluto rassicurarsi di persona via telefono sulle condizioni di monsignor Becciu per dedicarsi infine, il nostro Francesco, alla lettura dei giornali. Che come si sa è un mondo di lupi oltreché di conigli. Si aspettava quindi il suo storico lupo per scambiare le solite due chiacchiere, è che al turno del Fatto è comparsa una jena. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Tutto benissimo. O quasi. Ilal Gemelli si è svegliato, ha salutato le suore, gli infermieri, il professore, ha mangiato, si è alzato, ha voluto rassicurarsi di persona via telefono sulle condizioni di monsignor Becciu per dedicarsi infine, il nostro Francesco, alla lettura dei giornali. Che come si sa è un mondo di lupi oltreché di conigli. Siquindi il suo storicoper scambiare le solite due chiacchiere, è che al turno del Fatto èuna

