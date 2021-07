Gilda Policastro indaga la morte accanto a Malvasia

(Di venerdì 9 luglio 2021) La parte diè il titolo del romanzo di(La nave di Teseo, pp. 208, euro 17) eè il nome della protagonista, o meglio della donna che dà avvio a questa storia. La parola nel suo significato di malvagia rimanda a tutte le vittime di femminicidio, a tutte le donne che sono state uccise perché in qualche modo sono state considerate frutto della malapianta. IL ROMANZO PROCEDE per suggestioni ed è quanto meno spiazzante: la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

rep_roma : La bottega della poesia. Nella casa di Pascoli, i QR code della modernità [di Gilda Policastro] [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilda Policastro

Il Manifesto

Per la narrativa : Edith Bruck con 'Il pane perduto' (La nave di Teseo),per 'La parte di Malvasia' (La nave di Teseo) e Alice Urciuolo con 'Adorazione' (66thand2nd). Per la poesia ...Una terna di donne per la Narrativa: sono finaliste Edith Bruck con Il pane perduto ,con La parte di Malvasia , e Alice Urciuolo con Adorazione . A selezionare i finalisti è stata ...La parte di Malvasia è il titolo del romanzo di Gilda Policastro (La nave di Teseo, pp. 208, euro 17) e Malvasia è il nome della protagonista, o meglio della donna che dà avvio a questa storia. La par ...Ecco le terne finaliste:. Sezione Narrativa:. Edith Bruck con “Il pane perduto” (La nave di Teseo), Gilda Policastro con “La parte di Malvasia” (La nave di Teseo), Alice Urciuolo con “Adorazione” (66t ...