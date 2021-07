Gianni Alemanno è stato assolto, cade l’accusa di corruzione: “Niente più fango su di me” (Di giovedì 8 luglio 2021) Gianni Alemanno è stato assolto in Cassazione dall’accusa di corruzione. Imputato nell’ambito del procedimento stralcio su ‘Mafia capitale’, i giudici della Sesta sezione penale della Cassazione hanno annullato senza rinvio le accuse. “Credo che questa sentenza ridimensioni questa vicenda durata ben sette anni. Mi sono ritrovato prima mafioso e poi corrotto: adesso rimane un piccolo traffico di influenze che sarà la Corte di Appello a giudicare”. Gianni Alemanno prosciolto, esultanza in Aula Finisce un incubo, commenta Alemanno dopo la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021)in Cassazione daldi. Imputato nell’ambito del procedimento stralcio su ‘Mafia capitale’, i giudici della Sesta sezione penale della Cassazione hanno annullato senza rinvio le accuse. “Credo che questa sentenza ridimensioni questa vicenda durata ben sette anni. Mi sono ritrovato prima mafioso e poi corrotto: adesso rimane un piccolo traffico di influenze che sarà la Corte di Appello a giudicare”.prosciolto, esultanza in Aula Finisce un incubo, commentadopo la ...

