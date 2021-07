Gf Vip 6, Stefania Orlando rifiuta di fare l’opinionista: Adriana Volpe è la seconda scelta? (Di giovedì 8 luglio 2021) Molti hanno sperato fino all’ultimo che Stefania Orlando fosse la nuova opinionista del GF Vip 6, ma purtroppo non sarà così. La ex gieffina ha da poco dichiarato che il ruolo le è stato offerto, ma lei ha preferito declinare l’invito. Ma perché? Leggi anche: Sonia Bruganelli, opinionista del Gf Vip 6, pensa a un... Leggi su donnapop (Di giovedì 8 luglio 2021) Molti hanno sperato fino all’ultimo chefosse la nuova opinionista del GF Vip 6, ma purtroppo non sarà così. La ex gieffina ha da poco dichiarato che il ruolo le è stato offerto, ma lei ha preferito declinare l’invito. Ma perché? Leggi anche: Sonia Bruganelli, opinionista del Gf Vip 6, pensa a un...

Advertising

GiuseppeporroIt : GF Vip 6, il “no” di Stefania Orlando come opinionista avrebbe agitato Adriana Volpe? L'indiscrezione (FOTO)… - BlogUomini : Stefania Orlando precisa che non sarà opinionista del Grande Fratello VIP #8luglio #mariadefilippi #uominiedonne… - blogtivvu : Adriana Volpe “seconda scelta” del GF Vip? Il “no” di Stefania Orlando l’avrebbe agitata: il gossip… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e il no al ruolo di opinionista: lo scambio di tweet con Alfonso Signorini - infoitcultura : GF Vip, Stefania Orlando e Alfonso Signorini, scambio di battute e alla fine lui le dice … -