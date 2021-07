Gaia e Camilla investite e uccise a Roma, Pietro Genovese condannato in appello a 5 anni e 4 mesi (Di giovedì 8 luglio 2021) Gaia e Camilla, Pietro Genovese condannato in appello a 5 anni e 4 mesi Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, è stato condannato in appello a scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale plurimo, in relazione alla morte delle studentesse Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, investite nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 a Corso Francia, non lontano da Ponte ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021)ina 5e 4, figlio del regista Paolo, è statoina scontare 5e 4di reclusione per omicidio stradale plurimo, in relazione alla morte delle studentesseVon Freymann egnoli,nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 a Corso Francia, non lontano da Ponte ...

