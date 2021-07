Funerali di Raffaella Carrà in diretta televisiva: Rai e Mediaset salutano la stella (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre 2 milioni di persone ieri davanti alla tv per seguire il corteo funebre che ha visto la salma di Raffaella Carrà arrivare nei luoghi tra i più importanti per la sua carriera televisiva, almeno in Italia. Tante le fermate davanti ai posti in cui la Carrà ha lavorato, regalando pietre miliari della televisione italiana. Dal Teatro delle Vittorie agli studi di Via Teulada. Centinaia di persone si sono riversate in strada, nonostante le limitazioni causate dal covid 19, per salutare Raffaella, chi ha potuto lo ha fatto dai balconi. E da ieri, sono migliaia le persone che hanno visitato la camera ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre 2 milioni di persone ieri davanti alla tv per seguire il corteo funebre che ha visto la salma diarrivare nei luoghi tra i più importanti per la sua carriera, almeno in Italia. Tante le fermate davanti ai posti in cui laha lavorato, regalando pietre miliari della televisione italiana. Dal Teatro delle Vittorie agli studi di Via Teulada. Centinaia di persone si sono riversate in strada, nonostante le limitazioni causate dal covid 19, per salutare, chi ha potuto lo ha fatto dai balconi. E da ieri, sono migliaia le persone che hanno visitato la camera ...

