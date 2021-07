Fabio Mancini è tornato single, e sui genitori: ‘Non sono presenti nella mia vita’ (Di giovedì 8 luglio 2021) Classe ’87, nato in Germania ma italianissimo, Fabio Mancini è uno dei nomi più prestigiosi delle passerelle di tutto il mondo. Ha sfilato principalmente per Armani, dopo essere stato scoperto casualmente per le strade di Milano e aver colpito l’attenzione del grande stilista. Per undici anni consecutivi (un record assouto), Mancini ha lavorato per il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 8 luglio 2021) Classe ’87, nato in Germania ma italianissimo,è uno dei nomi più prestigiosi delle passerelle di tutto il mondo. Ha sfilato principalmente per Armani, dopo essere stato scoperto casualmente per le strade di Milano e aver colpito l’attenzione del grande stilista. Per undici anni consecutivi (un record assouto),ha lavorato per il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Fabio Mancini è tornato single. E sulla famiglia: 'I miei genitori? Sono vini ma non fanno parte della mia vita' - fabio_zagami : Sembra che Mancini tema il talento di #Sterling. Per la finale, sta considerando di sostituire #Immobile con Tania… - sniff91 : San Marino at Hanover Place! Cunt! Silvio Burlesconi! Cunt! Andrea Bocelli! Cunt! Gino Di Campo! Cunt! Roberto Manc… - fabio_montaguti : @RicSpada @peppology @andrelapegna Voi vi interrogate sul cambio di Immobile, ma io sono quasi certo che Mancini st… - Fabio_ColaHola : RT @OldSchoolPanini: Head coach Italy Roberto Mancini, Team manager Italy Gabriele Oriali, Assistant coach Italy Alberico Evani and Gianluc… -