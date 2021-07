Euro 2020, Sileri: “Feste in piazza? Rischio focolai come Maiorca” (Di giovedì 8 luglio 2021) Euro 2020 e pericolo contagi da covid? “In una piazza gremita di persone, in cui non tutti hanno fatto il vaccino o il tampone, si può generare un focolaio. Ed è quello che accadrà perché la variante Delta è più contagiosa e perché il numero di vaccinati in Italia non è ancora sufficiente, dobbiamo stare attenti perché rischiamo quello che è accaduto a Maiorca, dobbiamo evitare assembramenti e portarci sempre la mascherina in tasca per poterla utilizzare in caso di assembramento”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021)e pericolo contagi da covid? “In unagremita di persone, in cui non tutti hanno fatto il vaccino o il tampone, si può generare uno. Ed è quello che accadrà perché la variante Delta è più contagiosa e perché il numero di vaccinati in Italia non è ancora sufficiente, dobbiamo stare attenti perché rischiamo quello che è accaduto a, dobbiamo evitare assembramenti e portarci sempre la mascherina in tasca per poterla utilizzare in caso di assembramento”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolointervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è ...

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - peterpobjecky : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - Giornaleditalia : Euro 2020 finale: Mattarella domenica a Wembley per Italia Inghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Ferretti Group e Sanlorenzo: la base d'asta per Perini Navi è troppo elevata A., annunciano di aver valutato la base d'asta di 62,5 milioni di euro, fissata dal curatore ... con procedure di cassa integrazione da marzo 2020. Pur estremamente interessati alla acquisizione di ...

Fineco, a giugno raccolta netta di 796 milioni di euro Fineco ha registrato un raccolta netta pari a 796 milioni di euro a giugno , in frazionale ribasso rispetto agli 801 milioni di euro dello stesso mese del 2020. Nel sesto mese dell'anno sono state pagate dalla clientela 346 milioni di euro di imposte (+35% anno su anno). Rispetto a giugno 2020 l'asset mix vede un miglioramento ...

Euro 2020, Inghilterra-Danimarca 2-1: inglesi in finale con l'Italia - Sportmediaset Sport Mediaset Pronostici Europei 2020/ Finale Italia Inghilterra: quote e previsioni Ci sono ancora tre giorni prima dell’epilogo di Euro 2020, ma siamo già in attesa anche perché protagonisti in campo saranno anche gli azzurri di Roberto Mancini, che dopo avere eliminato la Spagna ai ...

Euro 2020, Mattarella sarà domenica alla finale Roma, 8 lug. (askanews) - Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere domenica prossima alla finale di calcio degli Europei 2020 a Wembley tra Italia e Inghilterra.

A., annunciano di aver valutato la base d'asta di 62,5 milioni di, fissata dal curatore ... con procedure di cassa integrazione da marzo. Pur estremamente interessati alla acquisizione di ...Fineco ha registrato un raccolta netta pari a 796 milioni dia giugno , in frazionale ribasso rispetto agli 801 milioni didello stesso mese del. Nel sesto mese dell'anno sono state pagate dalla clientela 346 milioni didi imposte (+35% anno su anno). Rispetto a giugnol'asset mix vede un miglioramento ...Ci sono ancora tre giorni prima dell’epilogo di Euro 2020, ma siamo già in attesa anche perché protagonisti in campo saranno anche gli azzurri di Roberto Mancini, che dopo avere eliminato la Spagna ai ...Roma, 8 lug. (askanews) - Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere domenica prossima alla finale di calcio degli Europei 2020 a Wembley tra Italia e Inghilterra.