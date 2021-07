Emanuele Trevi è il vincitore del Premio Strega 2021 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEmanuele Trevi è il vincitore della 75esima edizione del Premio Strega. Nel Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma trionfa con 187 voti lo scrittore romano con “Due vite” (Neri pozza). Nella cinquina dei finalisti, oltre il vincitore, Donatella Di Pietrantonio autrice di “Borgo sud” (Einaudi), Edith Bruck con “Il pane perduto” (La Nave di Teseo), Giulia Caminito con “L’acqua del lago non è mai dolce” (Bompiani) e Andrea Bajani con “Il libro delle case” (Feltrinelli). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoè ildella 75esima edizione del. Nel Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma trionfa con 187 voti lo scrittore romano con “Due vite” (Neri pozza). Nella cinquina dei finalisti, oltre il, Donatella Di Pietrantonio autrice di “Borgo sud” (Einaudi), Edith Bruck con “Il pane perduto” (La Nave di Teseo), Giulia Caminito con “L’acqua del lago non è mai dolce” (Bompiani) e Andrea Bajani con “Il libro delle case” (Feltrinelli). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Einaudieditore : Emanuele Trevi vince il #PremioStrega2021 con Due vite @NeriPozza Complimenti! - RaiCultura : Vince la LXXV edizione del @PremioStrega Emanuele Trevi con 'Due vite' edito da @NeriPozza. #PremioStrega2021… - RaiNews : #premiostrega2021, a contendersi quest'anno il premio una cinquina composta da Andrea Bajani, Edith Bruck, Giulia C… - melettadl : Congratulazioni a Emanuele Trevi per la vittoria del #PremioStrega2021. Un goccio di Strega anche per me anche se f… - fedram67 : RT @Einaudieditore: Emanuele Trevi vince il #PremioStrega2021 con Due vite @NeriPozza Complimenti! -