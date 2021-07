Ecco la nuova strategia elettrica di Stellantis

(Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre 70% veicoli elettrificati entro il 2030 in Europa. Tutti i dettagli sulla roadmapdi: numeri, annunci e scenari Ladisi tradurrà in 30 miliardi di investimenti in 5 anni. L’obiettivo del gruppo automobilistico, nato a gennaio dalla fusione di Fca e Psa, è che i veicoli elettrificati “arrivino a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti entro il 2030”. Lo ha annunciato l’ad Carlos Tavares, nell’Electrification Day del gruppo, che disegna ladi ...

IlContiAndrea : Oggi inizia la collaborazione con #JAMB nuova e bella realtà editoriale dedicata a film, serie Tv e podcast. Inizia… - ItaliaViva : Ecco la nuova news di @matteorenzi - ItaliaViva : ????? Ecco la nuova enews di @matteorenzi - fcfantasia : Dopo lunga attesa ecco la nuova linea di Pelletteria/Penne marcata FESTINA Guarda tutti i modelli/prezzi su:… - eston07390779 : RT @Stefano87867985: ??Hanno pure fatto la nuova moneta da 2 euro con 2 Imbavagliati e il GRAZIE per commemorare il genocidioh compiuto dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco nuova

Investire.biz

Jeep, debutta laGrand Cherokee 4xe Passando a Jeep è stata svelata laGrand Cherokee 4xe, versione plug - in del suv americano. Naturalmente il futuro sarà elettrico, con una versione a ...Tutti già pronti a celebrare il matrimonio a tre di Mediobanca, Unicredit e Generali , edche ... Mediobanca rappresenterebbe il 55% dellarealtà. I maggiori azionisti sarebbero quindi la ...In 11 Regioni si registra un'inversione di tendenza con un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, mentre le restanti 10 Regioni si confermano in ...Per Stellantis e per l’AD Carlos Tavares è il giorno degli Electric Vehicle: in un evento trasmesso a livello globale, il quarto produttore ...