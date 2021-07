Doc nelle tue mani, stasera giovedì 8 luglio in tv: cast attori, replica e streaming, anticipazioni e trama episodi (Di giovedì 8 luglio 2021) Torna l’appuntamento del giovedì sera con Doc-nelle tue mani, la fiction di successo di Rai 1 con Luca Argentero. La serie è tratta da una storia vera, quella di Pierdante Piccioni ed è stata raccontata anche nel libro autobiografico “Meno dodici”. Doc nelle tue mani, stasera 8 luglio in tv: trama e anticipazioni episodi Nell’episodio in onda questa sera su Rai 1 in prima serata, Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata solo da lui, ma che non conosce le sue attuali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Torna l’appuntamento delsera con Doc-tue, la fiction di successo di Rai 1 con Luca Argentero. La serie è tratta da una storia vera, quella di Pierdante Piccioni ed è stata raccontata anche nel libro autobiografico “Meno dodici”. Doctuein tv:Nell’o in onda questa sera su Rai 1 in prima serata, Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata solo da lui, ma che non conosce le sue attuali ...

Advertising

CorriereCitta : Doc nelle tue mani, stasera giovedì 8 luglio in tv: cast attori, replica e streaming, anticipazioni e trama episodi… - DOC_83_ : @gippu1 @gippu1 può essere che la statistica è nelle ultime 15 Finali solo 3 volte. Attendo una tua conferma. - tittiyoko : RT @emvpatia: Ma non sapevo fossimo in un crossover di doc nelle tue mani #upas - emvpatia : Ma non sapevo fossimo in un crossover di doc nelle tue mani #upas - martareale : Consigliamo a Serena una bella maratona di “Doc nelle tue mani” per sapere cosa l’aspetta #upas -