Dazn presenta la sua squadra: ci sono Ambrosini e Cattaneo da Sky, ma non Adani. Giorgia Rossi da Mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra le novità Barzagli, Montolivo e Matri. L’ex difensore ha dato l’annuncio del suo addio a Rogoredo al termine della telecronaca di Inghilterra-Danimarca. Piccinini destinato ad Amazon Prime per la Champions Leggi su lastampa (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra le novità Barzagli, Montolivo e Matri. L’ex difensore ha dato l’annuncio del suo addio a Rogoredo al termine della telecronaca di Inghilterra-Danimarca. Piccinini destinato ad Amazon Prime per la Champions

