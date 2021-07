“Da tempo era malato” Grave lutto per “Iron Man”, Robert Downey jr è spezzato dal dolore (Di giovedì 8 luglio 2021) La star di Iron Man Robert Downey Jr. ha perso il padre, e lo ha annunciato con un post su internet: Riposi in pace Bob D. Sr. 1936-2021. La scorsa notte papà è morto pacificamente nel sonno dopo anni di lotta col Parkinson. È stato un vero cineasta anticonformista, e non ha mai perso l’ottimismo. Secondo i calcoli della mia matrigna, sono stati felicemente sposati per tipo oltre 2000 anni. Rosemary Rogers-Downey, tu sei una santa, e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robert ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 8 luglio 2021) La star diManJr. ha perso il padre, e lo ha annunciato con un post su internet: Riposi in pace Bob D. Sr. 1936-2021. La scorsa notte papà è morto pacificamente nel sonno dopo anni di lotta col Parkinson. È stato un vero cineasta anticonformista, e non ha mai perso l’ottimismo. Secondo i calcoli della mia matrigna, sono stati felicemente sposati per tipo oltre 2000 anni. Rosemary Rogers-, tu sei una santa, e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Advertising

FranAltomare : Ovviamente Pippo Baudo definisce Raffaella Carrà semplicemente come “grande soubrette” perdendo un’occasione per ta… - gba_mm : Lo dico adesso per tempo: non saremo nuovamente attrezzati a settembre per affrontare la tematica “scuola”. E quest… - armani : “Per quanto tempo è stato il nostro appuntamento fisso #RaffaellaCarrà. Una presenza televisiva dal magnifico talen… - DGJjUVENTINODOC : Se non sbaglio è quello che non fischio ' rigore a ronaldo xche non c'era tempo x tirarlo - deveraunseraunn : @ngiolon Guarda un tempo era pure simpatico. La cosa che mi fa ridere di più è che: - è più vecchio di noi e non co… -