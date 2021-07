Covid, Oms: “Attenti ai viaggi, ancora rischi” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Quest’estate, se vuoi viaggiare, pensa bene alla necessità” di partire. E “se decidi di farlo, fallo in sicurezza”. Ammonisce così via Twitter l’Oms Europa. Sul social il braccio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’hashtag “SummerSense” e pubblica un’infografica: “Quest’estate – si legge – valutate attentamente la necessità di viaggiare. viaggiare non è senza rischi”. Secondo la previsione dell’Oms, contenuta nel report settimanale sull’andamento di Covid-19, nella Regione Europea dell’Organizzazione mondiale della sanità la variante Delta sarà responsabile del “90% delle nuove ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) “Quest’estate, se vuoiare, pensa bene alla necessità” di partire. E “se decidi di farlo, fallo in sicurezza”. Ammonisce così via Twitter l’Oms Europa. Sul social il braccio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’hashtag “SummerSense” e pubblica un’infografica: “Quest’estate – si legge – valutate attentamente la necessità diare.are non è senza”. Secondo la previsione dell’Oms, contenuta nel report settimanale sull’andamento di-19, nella Regione Europea dell’Organizzazione mondiale della sanità la variante Delta sarà responsabile del “90% delle nuove ...

