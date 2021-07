Covid, 1.394 casi e 13 decessi. Tasso di positività sale a 0,8% (Di giovedì 8 luglio 2021) Aumentano ancora i casi di Covid in Italia. Sono 1.394 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.010. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono 174.852 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 177.977. Il Tasso di positività è dello 0,8%, in lieve aumento rispetto allo 0,56% di ieri Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Aumentano ancora idiin Italia. Sono 1.394 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.010. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono 174.852 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 177.977. Ildiè dello 0,8%, in lieve aumento rispetto allo 0,56% di ieri

Advertising

luigiasero : Ultime Covid Italia: 13 decessi e 1.394 nuovi casi. In Sicilia nessuna vittima - LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 13 decessi e 1.394 nuovi casi. In Sicilia nessuna vittima - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, 1.394 nuovi casi su 174.852 tamponi e altri 13 morti #Covid - fisco24_info : Covid oggi Italia, 1.394 contagi e 13 morti: I dati, regione per regione, della Protezione Civile… - occhio_notizie : Covid in Italia, il bollettino di oggi 8 luglio: 1.394 nuovi casi su tamponi e altri 13 morti -