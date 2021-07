Conte e Bonafede sparano sulla riforma della Giustizia Il sospetto del Pd: l'ex premier vuole mollare il governo (Di venerdì 9 luglio 2021) Malessere. E' questa la parola da utilizzare per spiegare lo stato d'animo dell'ala non governativa del Movimento 5 Stelle all'indomani del via libera del Movimento 5 Stelle della riforma Cartabia sulla Giustizia. Il primo a uscire allo scoperto è stato l'ex ministro Alfonso Bonafede, durissimo: "Purtroppo, ieri il M5s è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 9 luglio 2021) Malessere. E' questa la parola da utilizzare per spiegare lo stato d'animo dell'ala non governativa del Movimento 5 Stelle all'indomani del via libera del Movimento 5 StelleCartabia. Il primo a uscire allo scoperto è stato l'ex ministro Alfonso, durissimo: "Purtroppo, ieri il M5s è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche... Segui su affaritaliani.it

