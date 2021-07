Chi premier dopo Draghi? Vince Salvini, poi Letta, Conte, Meloni (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteo Salvini favorito come nuovo presidente del Consiglio dopo Mario Draghi. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma. Il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteofavorito come nuovo presidente del ConsiglioMario. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma. Il... Segui su affaritaliani.it

Advertising

lucianonobili : Nel PD non basta chi, con grande sprezzo del ridicolo, paragona Renzi - il premier che ha firmato le unioni civili… - TeresaBellanova : Il valore aggiunto che un ex premier può dare al dibattito politico è di riuscire a trovare soluzioni quando le cos… - NervoSaldo : @_Dinozio ma bilico fra chi? se si vota ora è garantita meloni premier. comuqnue sta storia del voto il meno peggio… - Guissi21959485 : @Guissi36575315 Caro Premier Draghi quando pensa di risolvere la questione migratoria? Non c'è più sordo di chi nn… - GiuseppeGudman : 08/07 SE FOSSI IL PREMIER, ma di qualunque Stato a subire simile vergognosa ingiustizia, chiederei i danni a chi di… -