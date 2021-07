“Chi ha fatto i miei vestiti?”. OVS è l’azienda più trasparente al mondo (Di giovedì 8 luglio 2021) Premessa. Qui si parlerà di trasparenza nelle informazioni fornite sulla sostenibilità della propria filiera, non di sostenibilità, però anche essere onesti e corretti sulle fonti di approvvigionamento di tessuti e pelletteria, e su come, dove e per quanti denari mensili si faccia lavorare la gente ci pare una cosa importante, per cui siamo andati a cercare l’annuale classifica del movimento The Fashion Revolution (gruppi di attivisti no profit in cento paesi, slogan: “Chi ha fatto i miei vestiti?”), scoprendo che l’azienda più trasparente al mondo sulla propria supply chain è OVS. I ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Premessa. Qui si parlerà di trasparenza nelle informazioni fornite sulla sostenibilità della propria filiera, non di sostenibilità, però anche essere onesti e corretti sulle fonti di approvvigionamento di tessuti e pelletteria, e su come, dove e per quanti denari mensili si faccia lavorare la gente ci pare una cosa importante, per cui siamo andati a cercare l’annuale classifica del movimento The Fashion Revolution (gruppi di attivisti no profit in cento paesi, slogan: “Chi ha?”), scoprendo chepiùalsulla propria supply chain è OVS. I ...

Advertising

matteorenzi : Stavolta ho fatto anche l'audiolibro di #ControCorrente. Registrandolo mi è sembrato attuale questo passaggio dedic… - ItaliaViva : Io rivendico una profonda alterità rispetto alle idee di Matteo Salvini, ma lasciatemi dire che ricevere accuse di… - rubio_chef : @matteorenzi “La politica è una cosa seria e faticosa” fatta per le strade da gente seria e nei palazzi da ominicch… - darioconte66 : Chi si oppone alla dittatura sanitaria viene fatto fuori. Ma è vero, sono #comlottista - andrea_doda : RT @SimoneAlliva: Ronzulli (FI): 'Su #ddlZan prova muscolare da chi in 10 anni non ha fatto nulla' Per dovere di cronaca: per la comunità… -