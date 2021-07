Campidoglio pronto per l’arrivo di Mourinho (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – È tutto pronto in Campidoglio, in una Terrazza Caffarelli vestita di giallorosso, dove tra poco si volgeranno gli sguardi di mezzo mondo per la presentazione di José Mourinho come nuovo responsabile tecnico della prima squadra della AS Roma, che sarà trasmessa in quasi 50 Paesi: sono circa 60 i giornalisti che sono riusciti a strappare l’accredito per lo storico evento, molti di loro vengono da Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia e persino Cina e USA. I preparativi sul Colle capitolino, invaso già da qualche giorno da camion e attrezzature dei media e sorvegliato da stringenti misure di sicurezza, ricordano – scherza qualcuno – ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – È tuttoin, in una Terrazza Caffarelli vestita di giallorosso, dove tra poco si volgeranno gli sguardi di mezzo mondo per la presentazione di Josécome nuovo responsabile tecnico della prima squadra della AS Roma, che sarà trasmessa in quasi 50 Paesi: sono circa 60 i giornalisti che sono riusciti a strappare l’accredito per lo storico evento, molti di loro vengono da Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia e persino Cina e USA. I preparativi sul Colle capitolino, invaso già da qualche giorno da camion e attrezzature dei media e sorvegliato da stringenti misure di sicurezza, ricordano – scherza qualcuno – ...

Advertising

SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Tutto pronto per la presentazione di #Mourinho ?? Ci saranno anche i #Friedkin ?? Ma la scena sarà tutta per il porto… - siamo_la_Roma : ?? Tutto pronto per la presentazione di #Mourinho ?? Ci saranno anche i #Friedkin ?? Ma la scena sarà tutta per il… - claud_81 : @sfrenz800 @evamarghe Si tratta di mettere in pratica il piano che il Campidoglio nella persona dell'assessora Zian… -