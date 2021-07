Calciomercato Spezia, ufficiale: Thiago Motta nuovo allenatore (Di giovedì 8 luglio 2021) LA Spezia - Con un comunicato ufficiale, lo Spezia ha annunciato "che Thiago Motta è il nuovo allenatore della Prima Squadra, avendo sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto" . Classe ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) LA- Con un comunicato, loha annunciato "cheè ildella Prima Squadra, avendo sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto" . Classe ...

Advertising

DiMarzio : #Spezia, ora è #ThiagoMotta in pole per la panchina - DanyRoss70 : RT @TUTTOJUVE_COM: UFFICIALE - Spezia, Thiago Motta è il nuovo allenatore - calciomercatogp : UFFICIALE #ThiagoMotta è il nuovo allenatore dello #Spezia Contratto triennale #calciomercatogp #calciomercato - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Spezia, Thiago Motta è il nuovo allenatore - sportli26181512 : Calciomercato Spezia, ufficiale: Thiago Motta nuovo allenatore: Contratto triennale per l'ex centrocampista dell'In… -