Calciomercato Carpi | Siviglia è il nuovo allenatore

(Di giovedì 8 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'ingaggio di Sebastiano, ex difensore di Lazio e Roma , come. Ecco la nota del club: "La SocietàFC 1909 è ...

Di seguito la nota del club biancorosso: 'La Società Carpi FC 1909 è lieta di comunicare di aver affidato l'incarico di capo allenatore della prima squadra a Sebastiano Siviglia. Mister Siviglia ha sottoscritto un contratto di valenza annuale con opzione. 126 presenze e 3 gol in nerazzurro a cavallo dei due secoli, l'ex difensore atalantino Sebastiano Siviglia ha firmato un annuale con opzione a Carpi.