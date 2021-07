Battlefield 2042 e Apex Legends | le novità di EA Play Live Sotto i Riflettori – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nel primo appuntamento di EAsi è parlato di, nonché dellein arrivo per i due giochi.. Il primo appuntamento con EAha avuto per protagonisti, con ospiti del calibro di Vince Zampella e Chad Grenier di Respawn Entertainment, Christian Grass di Ripple Effect Studios e Oskar ...

... Christian Grass, e dal Game Director di Apex Legends Chad Grenier in una chiacchierata con Stella Chung di IGN per discutere delle ultime novità che arriveranno ine in Apex Legends;...Proprio pochi minuti fa Electronic Arts ha annunciato che lo studio di DICE Los Angeles che stava aiutando nel alvoro di sviluppo del prossimo, ha cambiato nome. Ripple Effect Studio ...DICE svela alcuni nuovi dettagli su Battlefield 2042, accennando il futuro ritorno di mappe del passato molto amate dai fan.La terza modalità misteriosa di Battlefield 2042, a cui sta lavorando Ripple Effect Studios, includerà la presenza delle mappe classiche della serie.. Battlefield 2042 vanterà tre modalità ...