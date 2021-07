Avellino, bomba presso il centro per l’impiego: due arresti per terrorismo ed eversione (Di giovedì 8 luglio 2021) Cronaca di Avellino: Carabinieri arrestano due persone per terrorismo ed eversione dopo che nel maggio 2020 avevano fatto esplodere una bomba presso il centro per l’impiego. Avevano pianificato un’altra azione violenta (fortunatamente non compiuta). L’8 luglio 2021, il ROS unitamente al Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ha eseguito 2 misure cautelari in carcere, emesse dal Leggi su 2anews (Di giovedì 8 luglio 2021) Cronaca di: Carabinieri arrestano due persone pereddopo che nel maggio 2020 avevano fatto esplodere unailper. Avevano pianificato un’altra azione violenta (fortunatamente non compiuta). L’8 luglio 2021, il ROS unitamente al Comando Provinciale Carabinieri diha eseguito 2 misure cautelari in carcere, emesse dal

