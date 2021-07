Amanda Lear attacca Madonna: “Si ridicolizza, ma l’avete vista?” (Di giovedì 8 luglio 2021) Amanda Lear va amata anche perché non ha peli sulla lingua e l’ha dimostrato nuovamente in un’intervista rilasciata ad Alessio Poeta. Dalle pagine di Chi la cantante di Tomorrow ha attaccato Madonna dicendo che secondo lei si sta ridicolizzando. “A fine estate inizieranno le riprese di un docufilm sulla mia vita e prossimamente uscirà un nuovo disco. Sarà un album tutto in francese, semi acustico. È finita l’era della disco music e dello sculettare in discoteca. Non voglio ridicolizzarmi come Madonna. Mi dicono “iena”, “invidiosa”. Ma l’ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 luglio 2021)va amata anche perché non ha peli sulla lingua e l’ha dimostrato nuovamente in un’interrilasciata ad Alessio Poeta. Dalle pagine di Chi la cantante di Tomorrow hatodicendo che secondo lei si stando. “A fine estate inizieranno le riprese di un docufilm sulla mia vita e prossimamente uscirà un nuovo disco. Sarà un album tutto in francese, semi acustico. È finita l’era della disco music e dello sculettare in discoteca. Non vogliormi come. Mi dicono “iena”, “invidiosa”. Ma l’ha ...

StraNotizie : Amanda Lear attacca Madonna: “Si ridicolizza, ma l’avete vista?” - BITCHYFit : Amanda Lear attacca Madonna: 'Si ridicolizza, ma l'avete vista?' * - LokiStrange123 : amanda lear è ancora in giro? e soprattutto, ancora parla? - DrApocalypse : Amanda Lear vs. #Madonna: 'Si è ridicolizzata. Ma l'avete vista? Non potrei mai invidiare una come lei' - lavocedellapau : Ma Amanda Lear che attacca Madonna..? Bad for her se continua ad attaccare donne di successo -