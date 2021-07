Addio Spanghero | saggista e autore | con la sua ironia faceva sorridere Monfalcone

Advertising

il_piccolo : La città perde una sua figura importante -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Spanghero

Il Piccolo

L'uomo è morto dopo una lunga malattia. Saggista, intellettuale, autore finissimo con grande attenzione per il dialetto. Monfalcone piante la scomparsa di Maurizio, all'età di 71 anni. Era molto conosciuto nella zona per le diverse attività svolte. Collaborava con la Cantada ed era autore di saggi e opere in dialetto, ricordate per la sua ironia. ...L'uomo è morto dopo una lunga malattia. Saggista, intellettuale, autore finissimo con grande attenzione per il dialetto. Monfalcone piante la scomparsa di Maurizio, all'età di 71 anni. Era molto conosciuto nella zona per le diverse attività svolte. Collaborava con la Cantada ed era autore di saggi e opere in dialetto, ricordate per la sua ironia. ...