SkySportF1 : F1, addio a Carlos Reutemann: l'ex pilota Ferrari aveva 79 anni #SkyMotori #F1 #Formula1 - CarlaoBot : RT @LIRRIVERENTE3: ADDIO CARLOS , due anni in rosso #tuttosport #Reutemann - LIRRIVERENTE3 : ADDIO CARLOS , due anni in rosso #tuttosport #Reutemann - CarlaoBot : RT @peterkama: ADDIO CARLOS , due anni in rosso #tuttosport #Reutemann - peterkama : ADDIO CARLOS , due anni in rosso #tuttosport #Reutemann -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Carlos

All'età di 79 anni si è spento nella sua Santa Fe l'ex pilota della Scuderia FerrariReutemann., soprannominato "Lole" fin dall'infanzia per la sua passione per gli animali, e in particolar modo per i maialini ...EppureReutemann non era triste, era un tipo che aveva stile, sapeva rallegrare la compagnia, fidata ovviamente, e dare le dritte agli amici giornalisti. Come quando Lauda lasciò la Ferrari. ...Addio a Carlos Reutemann, per due anni sulla rossa del Cavallino Rampante. Aveva 79 anni. E' morto nella sua Santa Fe ...All’inizio del 1982, dopo il Gran Premio del Brasile, forse per la delusione appena patita, decise improvvisamente di ritirarsi. Ha disputato 146 Gran Premi iridati vincendone 12, partendo 6 volte in ...