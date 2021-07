AD 100 Game Changers: Krista Kim (Di giovedì 8 luglio 2021) Cento nomi, cento storie: è la selezione, firmata AD Italia, dei talenti che, in un anno di disruption, stanno cambiando il mondo del progetto, e il modo di raccontarlo. Perche? accontentarsi di vendere un singolo oggetto digitale formato Nft quando si puo? proporre un’intera casa virtuale? L’impresa e? riuscita, per la prima volta in assoluto, alla fondatrice del Techism, un movimento che riconosce alla tecnologia la dignita? dell’arte. La Mars House, arredata con echi zen, e? stata comprata per oltre 500 mila dollari. Courtesy of the artistA cura di Marco Morello e Alessia Pincini Per abbonarti clicca qui Post navigation L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Cento nomi, cento storie: è la selezione, firmata AD Italia, dei talenti che, in un anno di disruption, stanno cambiando il mondo del progetto, e il modo di raccontarlo. Perche? accontentarsi di vendere un singolo oggetto digitale formato Nft quando si puo? proporre un’intera casa virtuale? L’impresa e? riuscita, per la prima volta in assoluto, alla fondatrice del Techism, un movimento che riconosce alla tecnologia la dignita? dell’arte. La Mars House, arredata con echi zen, e? stata comprata per oltre 500 mila dollari. Courtesy of the artistA cura di Marco Morello e Alessia Pincini Per abbonarti clicca qui Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

gameforcejp : ULTRALATE INSANE GAME 100+ MIN – RNG vs ELEPHANT – TI10 CHINA QUALIFIER DOTA 2 - MMLeaderboards : Mega Man X - 100% in 36:17 by Giocci - AD_italia : AD 100 Game Changers: Maniera - AD Italia - LaTiadelaLejia : @tsarina_nu Suffragetto: - kjtasan : è da mesi che provo a scaricare genshin istg ci sto riprovando ma esce sempre 'game files download error. check you… -