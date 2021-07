Violenze in carcere: Procura indaga su diffusione video (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha aperto un fascicolo sulla pubblicazione di alcuni video sulle Violenze avvenute nel carcere casertano il 6 aprile 2020. In questa fase, le indagini preliminari, gli atti del pm e della polizia giudiziaria sono coperti da segreto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha aperto un fascicolo sulla pubblicazione di alcunisulleavvenute nelcasertano il 6 aprile 2020. In questa fase, le indagini preliminari, gli atti del pm e della polizia giudiziaria sono coperti da segreto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

gaiatortora : Le violenze del carcere Santa M. Capua Vetere risalgono al governo precedente. Curioso se ne chieda conto a Cartabi… - repubblica : ?? VIDEO Pestaggi in carcere, nuovi filmati testimoniano le violenze nell'istituto di Santa Maria Capua Vetere - fanpage : Violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere, i detenuti portati al pronto soccorso avrebbero detto di 'essere ca… - anteprima24 : ** Violenze in #Carcere: Procura indaga su diffusione video ** - Italia_Notizie : I fatti di Santa Maria Capua Vetere rivelano un problema di fondo sulle violenze in carcere -