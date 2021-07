Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 luglio 2021)DEL 7 LUGLIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA, IN ESTERNA A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALL’APPIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE IN ESTERNA ANCHE LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA; SULLA STESSA PONTINA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTAGNETTA E POMEZIA, E PIU’ AVANTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: ...