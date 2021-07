Via libera del Senato all'assegno unico, nessun voto contrario (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Il Senato ha approvato in prima lettura con 212 voti favorevoli, nessun voto contrario e 10 astenuti il cosiddetto 'decreto ponte' sull'assegno unico universale. Il decreto passa ora all'esame della Camera. Si tratta di una prestazione transitoria, prevista dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell'attuazione ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Ilha approvato in prima lettura con 212 voti favorevoli,e 10 astenuti il cosiddetto 'decreto ponte' sull'universale. Il decreto passa ora all'esame della Camera. Si tratta di una prestazione transitoria, prevista dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell'attuazione ...

