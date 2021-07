Uomini e Donne Alessandro e Stefania, è finita: “Non me lo sarei aspettata” (Di giovedì 8 luglio 2021) È finita tra Alessandro Bizziato e Stefania Montu del Trono Over di Uomini e Donne. Avevano fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi, qualche mese fa, per raccontare al pubblico come stava procedendo la loro storia d’amore. Tutto stava andando nel migliore dei modi, ma l’imminente partenza dell’ex cavaliere stava già generando non poca preoccupazione in Stefania. Lei stessa, al centro dello studio, aveva rivelato che la distanza avrebbe indubbiamente messo a dura prova la loro relazione e così è stato. Purtroppo la prova non l’hanno superata. Questa estate, per motivi di lavoro, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) ÈtraBizziato eMontu del Trono Over di. Avevano fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi, qualche mese fa, per raccontare al pubblico come stava procedendo la loro storia d’amore. Tutto stava andando nel migliore dei modi, ma l’imminente partenza dell’ex cavaliere stava già generando non poca preoccupazione in. Lei stessa, al centro dello studio, aveva rivelato che la distanza avrebbe indubbiamente messo a dura prova la loro relazione e così è stato. Purtroppo la prova non l’hanno superata. Questa estate, per motivi di lavoro, ...

Advertising

CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - matteosalvinimi : E a tutti gli altri ho dato la mia disponibilità per essere ancora più presente, con ministri e uomini e donne di g… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - apollore62 : RT @nerosolari: Perché quando sbarcano sono tutti uomini e quando annegano sono donne e bambini ? ...?????? - MarcoPellacani6 : RT @nerosolari: Perché quando sbarcano sono tutti uomini e quando annegano sono donne e bambini ? ...?????? -