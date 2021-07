Tragedia a Trabia | muore in piscina una bambina

(Di mercoledì 7 luglio 2021)in: morta unadi 5 anni. La piccola è stata portata dalla nonna al pronto soccorso di Termini Imerese, ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare. Disposta la restituzione della salma per il funerale. Sequestrata laper accertamenti. Indagano i carabinieri., in provincia

I capelli che si impigliano in uno dei bocchettoni della piscina, il volto della piccola che resta sott'acqua. Si e consumata in pochi momenti, ieri pomeriggio a, lacostata la vita a Miriam, una bambina di quattro anni e mezzo. Forse trenta secondi in cui e rimasta sola in acqua senza nessuno in grado di sentirla. La nonna, che si trovava poco ...Read More News Bimba muore annegata in piscina nel palermitano 7 Luglio 2021, nel palermitano, dove una bimba di 5 anni è morta nel pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione dei...Tragedia a Trabia in piscina: morta una bambina di 5 anni. La piccola è stata portata dalla nonna al pronto soccorso di Termini Imerese, ...Intanto, dopo aver espresso la propria vicinanza ai genitori di Miriam, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Oggi i carabinieri sono tornati nella villetta per eseguire alcune analisi sulla pi ...