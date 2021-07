Syd Barrett | ti dobbiamo i Pink Floyd | Memories

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La morte di Sydarriva come quelle novità sulle quali siamo preparati. Il parente straziato da una malattia, la povera vittima di un incidente, il destino già scritto come infausto. 60 anni sono pochissimi, e pochissime sono le primavere sulle spalle di Syd quando compare negli Abbey Road Studios quell’ultima volta, insieme agli elementi della sua creatura, quando fa un ultimo tentativo di partecipare alle registrazioni dell’album Wish You Where Here. La storia è nota a tutti: nel 1975 istanno registrando uno degli album più belli della storia della musica. Nella sala regia compare un ragazzo fuori forma, senza ...

Quindici anni senza Syd Barrett. Il 7 luglio 2006 moriva quello che era stato uno dei fondatori dei Pink Floyd, ma anche uno dei personaggi più "misteriosi" della storia della musica rock. Nato a ...
"Wish You Were Here" è uno degli album più amati dei Pink Floyd. Uscito nel 1975, veniva dopo "The Dark Side of the Moon" e comprendeva gemme come "Shine on You Crazy Diamond" e appunto "Wish You Were ...