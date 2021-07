Shilton: «Inghilterra da titolo a Euro 2020 e al Mondiale in Qatar» (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ex portiere Peter Shilton ha detto la sua sull’Inghilterra di Gareth Southgate: le dichiarazioni ai microfoni del Sun Peter Shilton, ex portiere inglese, ha detto la sua sulla Nazionale allenata da Gareth Southgate. Le dichiarazioni ai microfoni del Sun. «Credo che abbiamo buone possibilità di battere la Danimarca e giocarsi senza timore la finale. Arrivare fino in fondo al torneo senza subire gol sarebbe qualcosa di incredibile e sorprendente, ma questa squadra può farcela. Mancano solo due partite per tagliare il traguardo e penso che questa squadra possa sollevare sia questo trofeo sia la Coppa del Mondo il prossimo anno. A ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ex portiere Peterha detto la sua sull’di Gareth Southgate: le dichiarazioni ai microfoni del Sun Peter, ex portiere inglese, ha detto la sua sulla Nazionale allenata da Gareth Southgate. Le dichiarazioni ai microfoni del Sun. «Credo che abbiamo buone possibilità di battere la Danimarca e giocarsi senza timore la finale. Arrivare fino in fondo al torneo senza subire gol sarebbe qualcosa di incredibile e sorprendente, ma questa squadra può farcela. Mancano solo due partite per tagliare il traguardo e penso che questa squadra possa sollevare sia questo trofeo sia la Coppa del Mondo il prossimo anno. A ...

Advertising

Deb__97 : RT @migiranoleruote: L'omino della #rai: 'storicamente l'Inghilterra non ha grande tradizione di portieri'. Banks, autore della parata più… - migiranoleruote : L'omino della #rai: 'storicamente l'Inghilterra non ha grande tradizione di portieri'. Banks, autore della parata p… - elturro666 : 'Storicamente l'Inghilterra non ha una grade storia in termini di portieri' Evidentemente Gordon Banks, Ray Clemen… - dielle013 : 'L'Inghilterra non ha una grande tradizione di portieri' Gordon Banks, Ray Clemence, Peter Shilton, giusto per far… - STnews365 : Shilton snobba l'Italia: 'L'Inghilterra può vincere senza subire gol' L'ex portiere dell'Inghilterra: 'Credo che ab… -