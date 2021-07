Roma, scomparsa 17enne: l’appello per ritrovare Barbara (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ scomparsa e dalla sera di lunedì 5 luglio non ha dato più sue notizie. Barbara Potentini ha 17 anni, vive nel quartiere Torrino Mezzocammino della Capitale e da giorni ha fatto perdere le sue tracce. Sui social si rincorrono gli appelli disperati dei familiari per rintracciare quanto prima la giovane ragazza. scomparsa 17enne a Roma Barbara è alta 1.55/1.60 e ha una corporatura normale. Il giorno della scomparsa indossava una maglietta rossa e pantaloni neri, ha con sé uno zainetto o un marsupio. L’ultima volta è stata vista lunedì sera, intorno alle 21, al locale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’e dalla sera di lunedì 5 luglio non ha dato più sue notizie.Potentini ha 17 anni, vive nel quartiere Torrino Mezzocammino della Capitale e da giorni ha fatto perdere le sue tracce. Sui social si rincorrono gli appelli disperati dei familiari per rintracciare quanto prima la giovane ragazza.è alta 1.55/1.60 e ha una corporatura normale. Il giorno dellaindossava una maglietta rossa e pantaloni neri, ha con sé uno zainetto o un marsupio. L’ultima volta è stata vista lunedì sera, intorno alle 21, al locale ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma scomparsa Raffaella Carrà, Bologna e la Regione: "Ecco come la ricorderemo" ... hanno sottolineato a un giorno di distanza dalla scomparsa di Raffaella Carrà , l'importanza della ... Anche i funerali, che si svolgeranno a Roma venerdì, saranno trasmessi in diretta da Rai 1 dalle ...

Raffaella Carrà: tre giorni per ricordare la showgirl. Oggi il corteo funebre ... Raffaella Carrà , scomparsa due giorni fa - lunedì 5 luglio - all'età di 78 anni. La celebre ... Le sue esequie si concluderanno venerdì 9 luglio, sempre a Roma, con i funerali. Nelle sue ultime ...

Marisa Ripanti scomparsa da Fidene da una settimana: l'appello dei familiari RomaToday Morto Giuseppe Tesauro, ex presidente di Consulta e Antitrust «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del professore Giuseppe Tesauro ... con lui ricordo tanti stimolanti confronti giuridici ma anche la finale di Coppa Italia a Roma tra Napoli e Fiorentina, ...

Raffaella Carrà, Bologna e la Regione: «Ecco come la ricorderemo» Con queste parole il sindaco Virginio Merola e l’assessore alla Cultura Matteo Lepore, hanno sottolineato a un giorno di distanza dalla scomparsa ... si svolgeranno a Roma venerdì, saranno ...

